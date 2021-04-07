難忘跟嚴師廖啟智學戲 ﻿王智騫﻿﻿誓做演技派唔靠樣﻿

有「翻版柯震東」之稱的24歲小鮮肉王智騫 （Martin）近年由模界踩入大銀幕，處男作《熱血合唱團》與劉德華及李麗珍演對手戲，主演的網劇《把砒霜留給自己》早前更打入Netflix香港排名三甲，加上前年殺入內地拍劇《手可摘星辰》而爆紅，Martin表示：「好感恩有好多機會畀我嘗試。」但擁6嚿腹肌的Martin好抗拒「小鮮肉」這個稱號，努力向大師學習的他盼演技能逐漸獲觀眾認同。撰文：黎寶倫 攝影：譚壹致



過去修讀視覺藝術及Fashion的王智騫從沒想過當演員，直至4年多前收到《熱》片試鏡邀請，本來公司只是讓他體驗吓，未料一擊即中，令Martin好愕然，拍畢更想成為演員，隨即跟廖啟智（智叔）及詹瑞文等學了兩年戲，前年又報讀中央學院的Course。鏡頭前斯文怕醜的Martin自言私下好百厭，亦是朋友圈中的「反應之神」，但一上戲劇班和拍攝時就好嚴肅，因為要尊重表演藝術。提到上月28日因胃癌離世的智叔，Martin稱對方幾嚴厲，亦從智叔身上獲益良多，「頭幾堂係分析劇本，我哋一句一句直接讀出嚟，佢問有冇留意到啲標點符號點解要放喺嗰度，又提出好多問題令我哋反思更多。」



偶像係馮德倫



對於獲封「小鮮肉」，Martin認為是個負面標籤，「演員應該要Flexible，做乜都OK，但一畀人標籤小鮮肉就好似得個樣、後生，希望人哋都睇到我演技同工作。」他解釋為了應付打鬥戲份，大前年才開始健身，又自嘲「唔打得都要睇得」，並謂以馮德倫為目標，「成為演員係表演藝術其中一部份，之後可以成為導演、編劇、監製，我都有興趣做幕後。」Martin更笑言羨慕偶像有個靚老婆，可會恨跟舒淇合作？他說：「都好喎！好希望有呢個機會！」而最想合作的是王菀之，「佢把聲音好吸引，係好做自己嘅人，加上又踏上幕前，好犀利。（演喜劇？）OK，我平日啲反應都好意想不到，所以之前都拍咗兩套喜劇。」



