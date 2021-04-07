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山本裕典被爆搞大女學生個肚 涉留言迫墮胎

2021-04-07 列印
■山本裕典搞大女學生個肚，又要對方墮胎。
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　　33歲日本男星山本裕典2014年被爆到夜店尋歡，又帶女子到酒店開房，三年後他疑因私生活混亂突被事務所解約，並轉行開酒吧。

  山本前年才復出演舞台劇，去年7月卻感染新冠肺炎。前日他又被日傳媒爆料，指他死性不改，去年與19歲女學生Y小姐發生性行為，Y小姐在11月發現懷孕，山本竟在短訊留言威逼她墮胎，目前Y小姐已經懷孕六個月，預產期是夏天。她受訪時表示會誕下小孩，並跟山本商討日後的安排，山本開出三大條件，包括不干涉對方的戀情、會支付育兒費，以及讓他見小孩。

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