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檔期問題辭演《大將軍》 木村拓哉痛失攻美機會

2021-04-07 列印
■木村因檔期問題辭演《大將軍》。
■80年代美劇《大將軍》由三船敏郎（右）、李察張伯倫等演出。
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　　日劇天王木村拓哉昨日被爆忍痛辭演美劇《大將軍》，他三年前獲邀演出，但受疫情影響，拍攝日期押後到今夏才開拍，最終木村因檔期問題無法演出，失去攻美機會；據指角色將由淺野忠信頂上。

　　《大將軍》翻拍自80年代同名經典劇集，原裝版本由李察張伯倫、三船敏郎及島田陽子合演，此劇曾贏得艾美獎及金球獎多個獎項。新版將會拍成10集，並會到美國、日本、加拿大取景，預計拍攝期長達一年。

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