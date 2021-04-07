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高中蒲酒吧照片流出　初瓏@Apink涉未成年飲酒

2021-04-07 列印
■涉校園欺凌的初瓏再被爆醜聞。
■網上瘋傳初瓏讀高中時期的蒲吧照片。
■初瓏勢難獲酒商續約。
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　　現年30歲的韓團Apink隊長朴初瓏，早前被爆曾涉校園欺凌，事務所其後代為否認。初瓏前日再被公開08年就讀高中時期涉未成年飲酒的照片，令初瓏的乖乖女形象再受挑戰，爆料者指初瓏每周都會和朋友蒲吧，事務所在截稿前未有回應。有韓媒指初瓏與當地的酒商代言合約將到期，有關醜聞勢令她難以獲得續約。

　　另外，日本偶像組合SKE48前成員山田樹奈，上月因推銷金融產品，涉嫌詐騙被捕，有消息指她前日再度被執法部門拘捕，原來是愛知縣警察指她涉嫌違反《特定商業交易法》及欺詐行為，而逮捕她及另外3名涉案者。

圖：網上圖片

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