高中蒲酒吧照片流出 初瓏@Apink涉未成年飲酒

現年30歲的韓團Apink隊長朴初瓏，早前被爆曾涉校園欺凌，事務所其後代為否認。初瓏前日再被公開08年就讀高中時期涉未成年飲酒的照片，令初瓏的乖乖女形象再受挑戰，爆料者指初瓏每周都會和朋友蒲吧，事務所在截稿前未有回應。有韓媒指初瓏與當地的酒商代言合約將到期，有關醜聞勢令她難以獲得續約。



另外，日本偶像組合SKE48前成員山田樹奈，上月因推銷金融產品，涉嫌詐騙被捕，有消息指她前日再度被執法部門拘捕，原來是愛知縣警察指她涉嫌違反《特定商業交易法》及欺詐行為，而逮捕她及另外3名涉案者。



圖：網上圖片



