﻿壓軸賀ViuTV 5周年台慶 杜琪峯預告合作 MIRROR自薦拍喜劇

ViuTV昨日舉行5周年台慶，即席宣佈與著名大導演杜琪峯有合作計劃，MIRROR亦乘機自薦望能拍黑社會題材喜劇！MIRROR又澄清與私追Fans的糾紛，姜濤罕有主動發言，明言不會利用及出賣Fans！



《ViuTV 5周年：繼續向前》台慶活動昨日假九展舉行，邀得約300名客戶撐場，劇集及綜藝均以「親生仔」MIRROR及ERROR掛帥吸客。「全能強尼」率眾主持反傳統未開騷先謝幕，感謝觀眾及客戶5年來的支持，MIRROR、P1X3L及《全民造星III》三甲等跳唱獻藝，ERROR成員193及肥仔率「口罩小姐」8強拉票，氣氛熱鬧！



杜Sir：年輕一代好有機會！



曾執導經典港片《鎗火》、《孤男寡女》和《黑社會》系列的名導杜琪峯昨日壓軸登場，公佈與ViuTV有合作計劃，但未有詳談內容。杜Sir笑言已忘了在ViuTV開台時的致辭，並說：「全日最老嗰個係我！突然間好似上了時光隧道，1974年我讀訓練班時，就好像他們一樣！過去5年，ViuTV在電視界闖出來，在今次的節目看到年輕一代好有機會！」不過，杜Sir卻誤將MIRROR叫錯電器品牌發音，「我好少睇演唱會，這次都覺得他們表演得幾OK！」



談到杜琪峯口誤，MIRROR笑言可能會改團名，又謂想跟杜Sir合作，Alton笑言想拍「黑社會喜劇」！談到日前在梅窩拍攝真人騷跟「私追」Fans爆糾紛，Lokman表示已盡力妥善處理，當日在戶外拍攝時Fans無處不在，阻礙拍攝，12位成員商量後認為要跟Fans表明立場，故絕非預早設計環節；Anson Kong解釋因是真人騷才全程手持攝影機，保證不會將Fans畫面剪入節目，而Fans經勸喻後沒再阻礙拍攝。



姜濤重申：絕不出賣Fans



姜濤主動再三重申絕對不會為了節目效果而出賣Fans，亦不會拿Fans來開玩笑，「一直以來都有Fans私追，當日我的Fans較多，所以由我行出來講。（有Fans話捧得紅你，都可以踩低你。）當然有不開心，令到有Fans難過，我也很抱歉，若果給我多一次機會，不會將話講得太重。」姜濤否認是因朋友離世影響了心情或工作，但希望外界不要揣測亡友身份，以免影響對方家人。



此外，梁祖堯不覺得無辜被「鏡粉」鬧爆是無妄之災，沒有感到不快，節目出街時大家便知真相，亦會更喜歡MIRROR。他說：「Fans的確是不對，近距離用電話影他們，如果Fans介意被拍，他們也不應該這樣影MIRROR，有沒有當過他們是人？人人都有感受㗎！」他又否認用電話影Fans，只是開Live給花姐看，攝影機則是拍真人騷必備，「Fans唔想上鏡咪行開啲囉！」