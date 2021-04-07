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﻿6號@RubberBand歌悼亡母

2021-04-07 列印
■RubberBand第三場紅館演唱會圓滿落幕。
■6號在台上哽咽透露母親於去年離世。
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　　RubberBand（RB）的紅館演唱會前晚舉行第三場，Solo部份換上主音6號（繆浩昌）上陣，他在台上自彈自唱遙送給已故的母親。

　　6號透露，其母於去年3月離世，RB不久後決定開紅館演唱會，他說：「喺呢段時間我彈多咗結他……感激有音樂去經歷呢件事。」6號邊說邊哽咽，觀眾紛拍掌鼓勵。6號亦感謝太太Tim Lui，當年執筆寫出他的心聲、歌頌母愛，說罷拿起結他獻唱2012年歌曲《M.A.M.A.》。
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