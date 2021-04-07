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﻿鋒菲拖手上車返愛巢

2021-04-07 列印
■鋒菲鮮有被攝得當眾拖手仔。資料圖片
■戴上帽子和口罩的鋒菲用餐後拖手亮相。 網上圖片
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　　王菲和謝霆鋒於2014年復合後，近年愛得低調，兩人久未公開一起露面，致屢傳感情有變，甚至是有「第三者」Ryan。

　　內地傳媒昨日報道指，王菲與霆鋒最近被攝得與朋友出外聚餐，未見Ryan蹤影。霆鋒步出餐廳時，大方地當眾拖王菲的手，兩人均戴上帽子及口罩，舉動輕鬆相當甜蜜，他們與朋友道別後繼續拖手走上座駕，隨後同車駛往他們的愛巢。有網民指兩人高調拖手亮相，罕有地在人前晒恩愛，似以行動打破分手傳言。
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