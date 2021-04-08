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驚現中文簡體字被轟歪曲史實 《月升之江》劇組發聲明道歉

2021-04-08 列印
■《月升之江》竟出現簡體字信件，被炮轟歪曲史實。
■羅仁宇頂替金志洙，幸好觀眾反應不俗。
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　　古裝韓劇《月升之江》早前因男主角金志洙承認校園欺凌，被飛出劇集，其角色由《哲仁王后》男星羅仁宇頂上，羅仁宇上月初已在第七集登場，幸好觀眾反應不錯，之後電視台宣佈將志洙主演的第一至六集都重拍，改回羅仁宇演出，讓觀眾在網上平台重溫劇集時可以看到羅仁宇「連戲」。可惜劇集上月30日播出的第14集中再惹爭議，劇中出現中文簡體字信件，當中有簡體字是於1955年後才在內地頒佈使用，難怪播出後立刻引發爭議。《月》劇背景發生在高句麗時期，高句麗國建立於西元前37年的西漢時期。事隔一周，劇組發聲明表示︰「確認了漢字考證的失誤，之後的重播和VOD（付費影片）將會上載重新編輯的版本。」

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