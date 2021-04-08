撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 髮型：[email protected]
化妝：CarmenC 服裝：[email protected] Fashion Walk 場地：日本清酒藏所@ Fashion Walk
對於獲廣告客戶垂青，劉俊謙認為勝在夠多元化，「之前我喺舞台劇做咗一段時間，但我喺影視圈相對係新，好多客戶同觀眾對我都唔係咁熟悉，新鮮感固然提供到，同埋我相對上包袱比較細，冇要keep某種形象，會因應好多唔同客顧同導演需要，我可以放低好多形象去配合佢哋嘅形象，呢個不嬲都係自己好想做到多元化嘅演員。」
去年劉俊謙得到不少獎項，未來目標他最想有機會挑戰喜劇，以及跟韓國導演李滄東合作，「第一係喜劇，我拍啲影視作品相對上畀觀眾感覺好嚴肅，好沉重嘅角色，好攰㗎！我都想試吓啲喜劇或者輕鬆啲瘋狂啲嘅角色。我本身好鍾意韓國導演李滄東，佢嗰啲戲我全部都想做，我會覺得嗰種係好終極嘅嘗試，因為佢唔係嗰啲大眾好慣睇嘅電影，唔係追看性好強嘅電影，但佢對人嘅質感描繪好強。」
劉俊謙即將在ViuTV劇《二月廿九》續集中再跟女友蔡思韵合作，他坦言不介意繼續跟女友合作，更提議兩人可挑戰敵對或者母子角色，「如果做到但係觀眾覺得好睇係好癲，母子而觀眾信喎！女友有套外國電影《墮落花》好鍾意，佢成日話好想做啲好型格嘅角色，如果佢做啲好似《攻殼機動隊》女主角嗰啲角色，我可以做隔離啲軍佬，操到200幾磅嗰啲。」他又強調不介紹嘗試任何角色或造型，就算演類型《色戒》的裸露戲亦可考慮，「李安係一個好大嘅誘惑嚟，我要點樣決定真係要睇個劇本啦！（經理人：可能導演見到佢身材就算啦！）你身材不好！哈哈！我係睇成件事，就算係個新導演，個劇本好好，而嗰場戲一定要裸露先呈現到，我覺得合理會再同屋企人同經理人傾，我係會故仔行先。」