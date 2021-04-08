﻿30歌手錄影 曾志偉現身打氣 軒仔拉隊撐新版《勁歌金曲》

郭偉亮（Eric Kwok）、糖妹及涂毓麟任主持、以全新形式登場的無線（TVB）音樂節目《勁歌金曲》前晚進行錄影，參與歌手包括有張敬軒、林奕匡、衛蘭（Janice）與胞妹衛詩（Jill）、胡鴻鈞等近30位，TVB副總經理曾志偉及星夢CEO何麗全亦有現身打氣！



張敬軒前晚坦言很久未試過這種感覺，無論台上或台下也很精采，更重遇環球舊同事，覺得好感慨，「雖然這一日來得遲，但好開心有這個局面，香港音樂或娛樂圈不止得藝人，成個行業都見到有這個趨勢，不似前幾年好多人轉行，有些人轉賣凍肉搵錢仲比以前多，但始終這行有種魔力有一種夢想，希望疫情好番些，有鍾意這行的朋友回來，可以帶番好的節目。」



「最大得益是觀眾」



對於《勁歌》被指與ViuTV的《Chill Club》對撼？軒仔認為播放節目時段是黃金時間，無論那個電視台也視周日為重要日子，亦是一個很好信號。談到首集為節目打頭炮演出，軒仔說：「唔好咁講！一個好節目好睇不是一個人，大家齊心協力去做，最緊要音樂節目尊重音樂，節目做得好最大得益是觀眾。」



另外，無線大股東黎瑞剛日前接受《星島日報》專訪時，坦言對無線「非常不滿意」，並指無線有節目老化、製作技術落後、內部山頭林立、決策失誤等五大缺失，無線過去十年是「迷失十年」，創新乏力，管理團隊至節目全面老化，缺乏多元化，他認為要有更具創意的節目，例如內地青年人的創富故事，可啟發香港年輕觀眾。



黎瑞剛揭TVB五大缺失



黎瑞剛又指無線內部管理也存在很多問題，充斥山頭文化，難以形成合力，很多先進的理念、技術、設備都沒有引入，離年輕觀眾愈來愈遠，強調無線急須改革，首要引進人才，又說會在香港物色人才。



資深無線藝員汪明荃（阿姐）昨日表示，認同黎瑞剛指無線確有應改善之處，她指節目老化需改革，太多煮餸節目，應調查不同時段觀眾層，針對性改善，她說：「我好忙，主要睇新聞，劇集好少睇，就算睇都唔會追。（山頭太多?）用來用去嗰班人，人唔多冇辦法，所以要栽培新人，好好善用藝員的長處，給更多機會，好多藝員做了十多年都未被發掘，捱極差個機會，每個藝員都有潛質，而家大老闆開到聲，咪撥多些資源栽培人才，畀多些錢製作好節目。」



曾志偉回巢掌舵後，無線變得熱鬧，阿姐最深感受是近日錄影節目時，鄰廠是余安安和袁詠儀做節目，還有一班《聲夢傳奇》新人，「感覺似番樣」。



