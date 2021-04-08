﻿李安獲「英國奧斯卡」終身成就獎

有「英國奧斯卡」之稱的英國藝術及電影學院獎（BAFTA）大會昨日宣佈，向台灣名導李安頒發終身成就獎，該獎的頒獎禮將於本月10及11日於網上舉行，曾經憑《理智與感情》、《斷背山》及《卧虎藏龍》四度贏得BAFTA獎的李安將透過視像領獎。BAFTA主席讚揚李安是大師、多才多藝、大膽而傑出的導演，電影技術和主題都具有開創性，李安表示：「能獲BAFTA頒發殊榮是巨大的榮譽。」李安亦特別透過傳媒，慰問日前台灣列車出軌事件的傷者，「……也想向在花蓮不幸受難的朋友們致上慰問之意。大家保重！」