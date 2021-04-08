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﻿衛詩雅起牀即查《不日》票房

2021-04-08 列印
■衛詩雅透露，有意原班人馬拍《不日》續作。
■阿Sa和惠英紅合演的《感動》將在5月上映。
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　　衛詩雅昨以代言人身份，擔任美肌旗艦店開幕剪綵嘉賓。談到主演新片《不日成婚》正上映，衛詩雅透露每日起牀就會查看票房成績，準備好隨時到戲院謝票，坦言最近因壓力瘦了一個碼！

　　另外，邱禮濤執導、蔡卓妍（阿Sa）、周柏豪、「泰國男神」馬里奧毛瑞爾及惠英紅等合作演出的英皇電影《感動她77次》，將於5月14日在港上映，阿Sa表示：「今次加入好多喜劇元素，我覺得《感動》可以帶領大家尋找愛的真諦！」
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