﻿拍抗疫電影要犧牲色相 Chilam阿聰肉帛相見互搽油

張繼聰和張智霖（Chilam）在本港十間電影公司合資開拍的抗疫電影《總是有愛在隔離》中演對手戲。其中一幕兩人要玉帛相見搽蘆薈油，Chilam直言：「幫人按摩都唔容易，特別阿聰啲肌肉咁厚。」而阿聰就表示：「好在同Chilam熟，所以犧牲色相都唔尷尬，如果同其他冇咁熟嘅人，可能會就住就住。」



不過犧牲色相也不及浸足半日熱水辛苦，阿聰笑言覺得自己似打邊爐入面的雜菜，Chilam更稱浸到暈暈哋。二人在片中另一大挑戰是要唱兒歌O氹細路，更要拍打鬥逃走戲，阿聰要親身上演飛身入車，即場跟武術指導學習。