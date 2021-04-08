﻿MIRROR祖祖歎住雞煲直播 姜濤喪食一粒鐘被沒收筷子

人氣男團MIRROR與梁祖堯前晚進行《調教你MIRROR》「醉後的晚餐」直播，邊食雞煲邊分享入Camp感受，雖然經理人花姐在場，但被下令減肥的姜濤與Jer繼續喪食，自稱整天沒吃飯的姜濤，喪食近一小時，更將整盤肥牛倒落雞煲，連祖祖也不禁問他吃了多少件午餐肉！而Jeremy則全程做阿四，負責加湯及傳遞食物飲料，相當貼心！



Edan為在台慶上首次表演新歌《WARRIOR》「炒車」致歉，承諾在演唱會上會做得更好。被隊友沒收筷子才肯停口的姜濤，坦言就私追問題發言前有掙扎，因為出道以來離不開Fans的幫助，奈何阻礙工作才挺身而出。