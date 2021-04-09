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《逼降》演員又爆新戀情 金正賢徐智慧拍拖斷正

2021-04-09 列印
■金正賢與徐智慧合作《愛的逼降》而撻着。
■金正賢與徐智慧被拍到齊齊返家的照片。
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　　大熱韓劇《愛的逼降》男女主角玄彬與孫藝珍，今年元旦宣佈拍拖，同劇的男女配角金正賢與徐智慧昨日亦傳出戀情，有韓傳媒指二人在拍畢《愛的逼降》後，已秘密拍拖一年。爆料媒體《Dispatch》拍到金正賢與徐智慧多次齊齊返家的照片，二人似乎很小心，會四周張望，並保持距離。據悉金正賢去年搬到徐智慧居住的城東區，雙方住所只相隔10分鐘，方便見面，約會就只會去對方的家中。

　　現年31歲的金正賢，被35歲的「姐姐」徐智慧的成熟所吸引而開始姊弟戀。雖然有圖為證，但二人依然死口不認，徐智慧透過事務所表示，因為金正賢即將與事務所滿約，因而找她給意見，加上疫情不能外出，才到對方家中見面。

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