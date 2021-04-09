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張藝謀首部諜戰片《懸崖之上》月底上映

2021-04-09 列印
■英皇電影與張藝謀合作的《懸崖之上》月底上映。
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　　英皇電影與中國名導張藝謀首度合作，拍攝電影《懸崖之上》由張譯、于和偉、秦海璐、朱亞文、劉浩存、倪大紅、李乃文領銜主演，正式宣佈於4月30日在香港隆重公映。《懸》改編自著名作家全勇先的原創故事，是張藝謀導演首次嘗試諜戰題材，他坦言：「在中國，諜戰電影不多，這次碰到令我心動的劇本，希望能拍出特別感。」

　　此外，《懸》的另一個亮點，乃背景設置於冰天雪地的哈爾濱，張導特別選擇從東北雪鄉出發拍攝，他說：「在實景中完成的冰雪感造不了假，同時在視覺的基礎上，希望故事性更突出。」

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