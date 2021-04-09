此外，《懸》的另一個亮點，乃背景設置於冰天雪地的哈爾濱，張導特別選擇從東北雪鄉出發拍攝，他說：「在實景中完成的冰雪感造不了假，同時在視覺的基礎上，希望故事性更突出。」
張藝謀首部諜戰片《懸崖之上》月底上映
此外，《懸》的另一個亮點，乃背景設置於冰天雪地的哈爾濱，張導特別選擇從東北雪鄉出發拍攝，他說：「在實景中完成的冰雪感造不了假，同時在視覺的基礎上，希望故事性更突出。」
撞擊七車圖突圍 中彈危殆 瘋狂
司機 亡命飆車警開槍制服 一名男子駕車載着女友及女兒，沿吐露港公路往沙田期間遇上警方截查，他拒絕停車並高速狂飆，不斷衝燈，先後撞擊七輛汽車，更險夾到警員。疑車駛至沙田銀城街時受阻，警員多番警...
2021-04-09
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越籍工人涉過失致死被羈押 罹難者「頭七」台鐵列車鳴笛悼念
台鐵太魯閣號出軌事故，涉事現場的工程車上對話曝光，除工程負責人李義祥已被羈押禁見外，再一越南籍工人以涉嫌過失致死被羈押禁見。而昨日亦是事故死者的「頭七」，台鐵在事故時間全部列車一同鳴笛悼念。 運安會運...
2021-04-09
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福島核廢水將滿溢 日政府擬稀釋後排入海
日本的福島第一核電站核廢水問題仍未解決，預期明年就達至容量上限。日本政府打算本月十三日召開會議，預料會上決定把已稀釋的核廢水排入大海。 首相菅義偉周三與日本的漁業組織會面，說明有關核廢水排放，漁民對此...
2021-04-09
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屋苑錄減價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並紛錄用家承接，利嘉閣助理分區經理武秉強表示，小西灣藍灣半島7座高層H室，面積566方呎，三房連套房間隔，望山景，原叫價980萬，議價後減價30萬，以950...
2021-04-09
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大型科技股升 杜指表現遜 美股標指創新高 納指升近1%
美國股市周四早段別發展，雖然勞工市場表現差過預期，但在大型科技股帶動之下，標普指數曾升0.3%，至4093點，創歷史新高；納斯達克指數升幅更大，早段已升0.97%。至於杜指則偏軟，曾挫百點，惟其後跌幅...
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富咸知恥殺狼
上仗反輸給阿士東維拉之後，富咸英超三連敗排尾三，領隊史葛柏加罕有地遷怒球員。今晚聯賽主場鬥近況未如理想的狼隊，他強調對護級至關重要，希望眾將知恥近乎勇，而且中鋒阿歷山大米祖域及時回勇，有力領軍奪救命三分，主勝捧得過。（Now621台周六凌晨3:00直播） 自三月七日作客一球小勝利物浦後，富咸未能乘勝追擊反而狀態下滑，英超錄得三連敗劣績排尾三，多踢一場卻落後尾四的紐卡素三分。他們上仗作客維拉領先一球形勢大好，卻於最後十二分鐘連失三球倒輸1:3，史葛柏加罕有怒斥球員態度幼稚，萬一護級失敗實咎由自取。 米祖域獨力撐起鋒線 展望今晚一戰，史葛柏加矢言對護級十分關鍵，寄望眾將...
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同場加映 Mi 11 Lite輕薄討歡心
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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2021-04-09
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社論——尋新針「補底」 迎疫苗護照到臨
阿斯利康疫苗與接種後出現血栓的關係，備受各國關注。即使歐洲藥物管理局也指一種罕見的血栓問題，是阿斯利康疫苗的「非常罕有副作用」，但仍認為接種的利大於弊；英國則審慎回應，擬向三十歲以下國民提供其他疫苗。港府必須密切跟進事態的發展，早作籌謀，研究取代阿斯利康疫苗的方案，以應付一旦疫苗護照成事，公眾對接種疫苗的大需求。 迄今為止，本港的接種率並不理想，僅有百分之七點五人打了針，相信大部份市民仍抱觀望態度，他們最大顧慮，是各種疫苗的副作用。在歐洲，阿斯利康疫苗涉引起年輕接種者出現血栓，料港人對這種仍未入口的疫苗，將會敬而遠之。港府要搜集這種疫苗的最新資訊，一旦不採購，要適時決定是否...
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馬場浮世繪——潘頓連場無影僅得兩亞
昨晚的快活谷賽事，騎師王在隔晚開飛的時候，潘頓是一點六倍的頂頭大熱，因為他的多匹座騎都是熱門實力分子，備受重視可以理解。然而，騎者最終的成績卻令到捧場客非常失望，皆因他只憑「五邑之星」和「喜蓮慧星」交...
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