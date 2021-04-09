提議拍劇《姨姨我不想努力了》 ﻿小儀﻿﻿奉旨咀晒Edan黃奕晨﻿

阮小儀最近拍住Edan（呂爵安）@MIRROR及黃奕晨（Dixon）合作主持ViuTV遊戲節目《考有feel》，遊戲由MIRROR惡鬥ERROR，小儀讚他們玩得夠投入令節目更加精彩。自認是「爵屎」的小儀，對於Edan已獻出熒幕初吻相當不甘，笑言提議ViuTV搵他們三人拍三角戀愛情劇《姨姨我不想努力了》，到時她可名正言順咀晒Edan和Dixon。 撰文：杜淑霞



攝影：張詠森 服裝：FILA HONG KONG(小儀)、Izzue(Edan、Dixon)



小儀坦承未拍前擔心MIRROR有「偶包」令節目失色，但見到他們投入程度已改觀，已真心成為他們粉絲，不過「爵屎」身份不變，「Anson Lo、姜濤呢啲偶像嚟唔玩㗎喎！？郁啲可能會有人保護㗎喎！？sorry真係冇囉！花姐都叫佢哋去玩，呢樣嘢好好，所以由呢次《考有feel》之後，我對佢哋兩隊係完全改觀，真心成為佢哋fans。」當日小儀剛出post講姜濤，她即場向Edan否認已變心，「好多人問Edan定姜濤？我都係答 Edan！」



講到早前 Edan拍港版《大叔的愛》跟隊友Anson Lo咀嘴，AL指被他奪去熒幕初吻不甘心，Edan反擊也不甘心，仲賣口乖指熒幕初吻最想給小儀，小儀嬲豬話，「佢已經錫咗嘛！初吻冇咗就係冇咗啦！」見Dixon都好肉緊打埋大髀一份，小儀問他：「都唔關你事！你有冇呀？（Edan：你個熒幕初吻呢？）」Dixon話未試過，Edan叫他即咀小儀，卻遭小儀投訴：「你亂送我出去㗎咩！？」搞到Edan驚到轉軚，叫Dixon咀自己，勁搞笑！



三人覺得除拍下季《考有feel》外，更可一齊拍劇，小儀即場度埋故仔，「故事照係三角戀，你哋（Edan和 Dixon）相愛，我係第三者，我鍾意你（Edan），但o依家啲橋，鍾意你唔係要掉走佢（Dixon），係要追到佢，令你傷心，再去o氹番你。」她私心連咀戲都度埋，「我插入成為第三者，同佢哋兩個都咀，佢哋兩個冇得咀。」 提議「姨姨我不想努力了」是必然對白，他們即決定用作劇集名，小儀再發揮創意，「首主題曲繼《E先生》後，就係《姨姨連環不想努力事件》，MV又係我同Dixon囉！」小儀更着Edan，「你同花姐sale吓橋，一定要我哋做，其他人做唔到。」



