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楊明缺席宣傳活動 《辦大事》戲份不減

2021-04-09 列印
■楊明在劇中扮演交通警。資料圖片
■歐陽震華、陳瀅及馬德鐘齊出席宣傳活動。
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　　無線劇集《伙記辦大事》將於下周一首播，主要演員歐陽震華、馬德鐘、陳瀅及賴慰玲等昨日現身宣傳活動，劇中演交通警的楊明未有出席，監製陳耀全指楊明涉酒駕炒車的案件已進入司法程序，暫未能出席宣傳活動，對楊明及公司都較為適合。

　　談到宣傳海報亦未見楊明身影，陳耀全坦言是故意避開，宣傳片則沒調整，楊明在劇中的戲份亦沒刪減。陳耀全說：「都無同佢聯絡，因為有好多嘢比較敏感，唔想騷擾佢，所以無搵佢。」陳表示不擔心該劇播出時惹抨擊，因觀眾可分辨現實和娛樂。

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