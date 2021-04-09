楊明缺席宣傳活動 《辦大事》戲份不減

阿斯利康疫苗與接種後出現血栓的關係，備受各國關注。即使歐洲藥物管理局也指一種罕見的血栓問題，是阿斯利康疫苗的「非常罕有副作用」，但仍認為接種的利大於弊；英國則審慎回應，擬向三十歲以下國民提供其他疫苗。港府必須密切跟進事態的發展，早作籌謀，研究取代阿斯利康疫苗的方案，以應付一旦疫苗護照成事，公眾對接種疫苗的大需求。 迄今為止，本港的接種率並不理想，僅有百分之七點五人打了針，相信大部份市民仍抱觀望態度，他們最大顧慮，是各種疫苗的副作用。在歐洲，阿斯利康疫苗涉引起年輕接種者出現血栓，料港人對這種仍未入口的疫苗，將會敬而遠之。港府要搜集這種疫苗的最新資訊，一旦不採購，要適時決定是否...

2021-04-09