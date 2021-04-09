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齋藤工「懷孕」明年做「老竇」

2021-04-09 列印
■齋藤和上野在新劇演夫妻。
■《檜》劇改編自日漫。
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　　Netflix昨日宣佈與東京電視台合作，拍攝由漫畫改編的日劇《檜山健太郎的懷孕》，主角為一線紅星上野樹里及齋藤工，預計明年上架。《檜》劇題材新穎，架空背景為男人會懷孕的世界，齋藤工演的角色突然發現自己懷孕，卻要承受公司及家庭壓力，甚至外界歧視！

圖：網上圖片

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