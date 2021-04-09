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林雪扮董卓難頂艷女「味」力

2021-04-09 列印
■很多電玩迷認為，林雪的董卓造型甚神似。
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　　改編自電玩遊戲的新片《真‧三國無双》將於本月29日上映，林雪眾望所歸扮演一代梟雄、殘暴兼荒淫的董卓，他在炎夏要着古裝大汗疊細汗，拍無冷氣的廠景，有一眾艷女包圍亦大有苦處！林雪道：「啲女着到『薄切切』，大家出晒汗，人有體味，嘩！真係頂佢唔順！幾靚女都好，啲體味搞唔掂！」

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