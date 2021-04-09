撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 髮型：Him [email protected] Attic(Amy)
化妝：Jenny Shih(Amy) 服裝：Celine(Amy)、Diesel(Ian)、La esperiencia(Himmy)
今次劇集有強勁卡士參與不同單元，包括有影帝太保、影后葉童及其他資深前輩，但三個主角完全冇緊張。Ian說：「前輩佢哋對我哋好nice，完全冇前輩架子，我哋食飯坐埋一枱傾偈。」原來連前輩也跟他們玩埋一份，Ian說：「黃光亮前輩飾演嘅『泰哥』，係個好惡嘅江湖中人，佢上嚟（公司）搵我哋，第一次見佢當然好驚啦！我哋斟茶畀佢飲，我哋就手震，佢又跟住我哋震，好開心大家好似一齊玩緊咁。」
雖然Ian同Amy在《男排女將》合作過，但Ian投訴女友對他完全冇印象：「我哋冇講過嘢，佢唔知我喺嗰度O添！」Amy狂笑解釋：「因太多人，我做咗『花花』（角色）半個鐘，我只係知講嘅對白，邊個應我唔係好記得，我記得你（Ian）嗰時紅色頭髮！」Ian笑言：「佢話我紅色頭髮，我咁大個仔未染過紅色頭髮！」Ian劇中角色表面玩世不恭，實則是個暖男，好識照顧Amy，問他是否同現實一樣，他望向Himmy，而Himmy竟話自己可以評價，「佢對我好好㗎，買嘢畀我食，買咖啡問我要唔要。（有冇懷疑係『大叔的愛』？）唔使懷疑，已經係啦！（Ian：我鍾意佢個新髮型有安全感）」Amy笑指自己只是第四者。
劇中Amy被Ian和Himmy同時吸引，她覺得鍾意一個人會被跟自己不同優點所吸引，問男友有何跟她不同優點，Ian提水：「我隻眼細囉！」Amy說：「好人囉！」拍拖後兩人首次一齊做宣傳，兩人都話唔尷尬，Ian說：「我哋工作嘅時候，就同事咁樣。」至於再合作都不介意，Amy說：「我哋仲話要開續集。（Ian：我哋三個隨時ready）」