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﻿三人護駕 着娃娃裙掃朱古力餅 余香凝暴肥30磅 「巨嬰」Look出巡

2021-04-09 列印
前後包抄 ■腹大便便的Jennifer儼如太后出巡，全程獲媽咪扶實及老公、細妹前後夾住行，避免畀途人撞到。
肉腿巨嬰 ■身高174cm、穿娃娃裝的Jennifer拎住袋朱古力威化，企喺超市門外同家人邊吹水邊等老公。
為妻挽袋 ■買完嘢食，Tim便帶3位女士步行到金朝陽中心二期食晚飯，沿途仲幫太太拎手袋。
打包再食 ■可能驚大肚婆半夜又肚餓，所以Tim於餐廳打包定幾盒嘢返屋企，等Jennifer隨時有得食。
再度發育 ■因陀B發胖的Jennifer連咪咪亦明顯升Cup！
長裙遮肉 ■Jennifer早前於社交網晒「自豪的肥臂」照，當時仍以長裙遮發脹的下身。
索爆身材 ■未升呢人妻兼準媽咪前，Jennifer的身材肉肉哋，好均勻。
買定甜食 ■余媽媽陪Jennifer揀甜品，最終買了抹茶味和榛子鮮奶油味的朱古力威化各一盒。
余媽摸肚 ■同囡囡傾傾吓，余媽媽忍唔住摸吓Jennifer個「巨肚」，恨抱孫恨到流晒口水喎。
奉子成婚 ■Jennifer於去年11月下嫁40歲有米男友Tim，並於聖誕節宣佈造人成功。
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        去年11月，27歲的余香凝（Jennifer）閃嫁40歲有米男友陸政渡（Tim），並於聖誕節公佈陀B喜訊，預產期為夏天。由於醫生指胎兒偏細，Jennifer為谷「大肥B」開始密密食增肥，話咁快體重暴升30磅，婚戒戴唔上之餘，連着鞋着襪都要老公幫忙！早前，《頭條日報》記者就見到Jennifer同老公落銅鑼灣超市買朱古力餅，同行仲有媽咪和細妹余潔滢（Zoe），身高174cm、懷孕7個月的Jennifer當日穿上超迷你娃娃大肚裙，十足「巨嬰」一樣！

        自嘲「養胎如養豬」一樣不停食的余香凝，於日前傍晚6時許，與老公、媽咪和細妹現身時代廣場Citysuper買嘢食，繼續食飽啲儲肥自己同BB。兩母女在Royce專櫃揀完一輪後，最終買了一盒抹茶味朱古力威化及一盒榛子鮮奶油味朱古力威化，合共210蚊。可能見超市內人多擠迫，所以Tim一支公入超市買埋其他餸及日常用品，而Jennifer就企喺店外，跟媽咪、妹妹余潔滢一邊吹水一邊等老公，傾傾吓余媽媽仲忍唔住摸吓囡囡個「巨肚」。等了20分鐘，買齊嘢的Tim便拎住膠袋和太太的手袋，率領3位女士步行到登龍街金朝陽中心二期食晚飯。

裙仔短短險走光

  為免沿途畀人撞親大肚愛妻，Tim和姨仔Zoe分別前後夾住Jennifer，余媽媽就負責捉實囡囡手仔行街，十足太后出巡一樣！不過，身高174cm的Jennifer挺住籮咁大的孕肚，仲着條剛剛好遮住Pat pat的綠色超迷你娃娃裙，隨風飄起幾乎走光，真係睇見都戥佢「牙煙」，加上懷孕水腫，一雙40吋長腿亦明顯暴脹！擦足兩小時，Tim便拖住老婆去駱克道拎車走人，見其手上抽住袋外賣，估計是準備定半夜餵飽老婆；最後登上7人車，由陀住巨肚嘅Jennifer負責揸車。

採訪：梁志明
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