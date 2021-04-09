﻿三人護駕 着娃娃裙掃朱古力餅 余香凝暴肥30磅 「巨嬰」Look出巡

去年11月，27歲的余香凝（Jennifer）閃嫁40歲有米男友陸政渡（Tim），並於聖誕節公佈陀B喜訊，預產期為夏天。由於醫生指胎兒偏細，Jennifer為谷「大肥B」開始密密食增肥，話咁快體重暴升30磅，婚戒戴唔上之餘，連着鞋着襪都要老公幫忙！早前，《頭條日報》記者就見到Jennifer同老公落銅鑼灣超市買朱古力餅，同行仲有媽咪和細妹余潔滢（Zoe），身高174cm、懷孕7個月的Jennifer當日穿上超迷你娃娃大肚裙，十足「巨嬰」一樣！



自嘲「養胎如養豬」一樣不停食的余香凝，於日前傍晚6時許，與老公、媽咪和細妹現身時代廣場Citysuper買嘢食，繼續食飽啲儲肥自己同BB。兩母女在Royce專櫃揀完一輪後，最終買了一盒抹茶味朱古力威化及一盒榛子鮮奶油味朱古力威化，合共210蚊。可能見超市內人多擠迫，所以Tim一支公入超市買埋其他餸及日常用品，而Jennifer就企喺店外，跟媽咪、妹妹余潔滢一邊吹水一邊等老公，傾傾吓余媽媽仲忍唔住摸吓囡囡個「巨肚」。等了20分鐘，買齊嘢的Tim便拎住膠袋和太太的手袋，率領3位女士步行到登龍街金朝陽中心二期食晚飯。



裙仔短短險走光



為免沿途畀人撞親大肚愛妻，Tim和姨仔Zoe分別前後夾住Jennifer，余媽媽就負責捉實囡囡手仔行街，十足太后出巡一樣！不過，身高174cm的Jennifer挺住籮咁大的孕肚，仲着條剛剛好遮住Pat pat的綠色超迷你娃娃裙，隨風飄起幾乎走光，真係睇見都戥佢「牙煙」，加上懷孕水腫，一雙40吋長腿亦明顯暴脹！擦足兩小時，Tim便拖住老婆去駱克道拎車走人，見其手上抽住袋外賣，估計是準備定半夜餵飽老婆；最後登上7人車，由陀住巨肚嘅Jennifer負責揸車。



採訪：梁志明