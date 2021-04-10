打「西」尋「瓜」 ﻿陳家樂﻿﻿永冇失手﻿

英皇電影《不日成婚》笑點密集，朱栢康在片中想傳短訊給惡妻談善言，暱稱她為「傻瓜」卻打錯字「傻西」，陳家樂和岑珈其在群組得知兄弟「有難」，即為他打氣，希望他能及時撥亂反正，場面緊張又爆笑！



陳家樂坦言，他亦有打中文字的煩惱，曾遇過戲中的情況，他自爆道：「直至這一刻，我都不太懂得去打這個『瓜』字，跟戲中的灰熊一樣，唯有先打個『西』字，再（從關聯字）搜尋個『瓜』字，慶幸未試過不小心忘記刪去個『西』字，但已感覺這個笑話好真實！」



朱栢康就憶起，拍該場戲時導演提出「忍笑」比賽，最不能忍笑的要罰請食飯，朱栢康推測陳家樂是「請客」大熱，因對方每次都主動招認忍不住笑，陳家樂吸取教訓後，亦漸學懂跟導演說忍不住笑是他的演技！



