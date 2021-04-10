陳家樂坦言，他亦有打中文字的煩惱，曾遇過戲中的情況，他自爆道：「直至這一刻，我都不太懂得去打這個『瓜』字，跟戲中的灰熊一樣，唯有先打個『西』字，再（從關聯字）搜尋個『瓜』字，慶幸未試過不小心忘記刪去個『西』字，但已感覺這個笑話好真實！」
朱栢康就憶起，拍該場戲時導演提出「忍笑」比賽，最不能忍笑的要罰請食飯，朱栢康推測陳家樂是「請客」大熱，因對方每次都主動招認忍不住笑，陳家樂吸取教訓後，亦漸學懂跟導演說忍不住笑是他的演技！
本港與其他地方未知何時通關，本地遊兼Staycation熱潮持續。由旅遊發展局籌辦的「賞你住」活動，鼓勵市民消費滿八百元，以換取五百元酒店住宿優惠，受到市民熱烈歡迎。昨日開始接受預訂便熱爆，旅發局相關...
2021-04-10
太魯閣號事故案餘波未了，台灣檢廉偵辦持續擴大約談，昨日再傳出連事發當天到場與李義祥談話的台鐵工務段熊姓施工主任等四名台鐵人員需複訊。目前已有六人列為被告，包括工程車負責人李義祥和越南籍移工「阿好」。台...
2021-04-10
緬甸局勢持續緊張。有消息指少數民族軍的卡倫民族聯盟（KNU）與全民盟CRPH正進行建立聯邦聯盟的談判，KNU更透露對廢憲表示歡迎。緬軍以及KNU都對前國務資政昂山素姬的決定不滿。軍方亦被指繼續限制通訊...
2021-04-10
新地旗下的沙田多石街新盤瓏珀山，即日開放第1期示範單位預約參觀，更於本周四（8日）公佈推出首批40伙單位招標，除了三房及四房標準戶外，亦包括特色戶，發展商指價錢將參考九肚山新盤雲端及同區新盤造價，料成...
2021-04-10
中國3月份CPI與PPI均高於預期，加上人行連續五周閂水喉，市場憂慮內地繼續收緊流動性，導致中港股市偏軟，恒指高開至29152點後隨即倒跌，午後跌勢加劇，曾插403點，低見28698點，收跌309點，...
2021-04-10
皇家馬德里和巴塞隆拿進攻王牌賓施馬及美斯同樣三十三歲，今季分別充當虎爸及慈父，助年輕拍檔雲尼斯奧斯祖利亞和奧士文尼迪比利脫胎換骨。今晚西甲國家打吡，兩位重新出發的新生代翼鋒勢在迪史堤芬奴球場鬥得難分難解，一於博和。（Now4K 611、632台周日凌晨3:00直播） 皇家馬德里左翼雲尼斯奧斯祖利亞過往把握力甚差，賓施馬曾在比賽期間叫隊友不要傳球給他，幸好惡言相向有回報，這名二十歲巴西新星苦練射術近期入球不絕，所有戰線近八場入三球，包括上場歐聯八強首回合梅開二度領軍主場3:1勝利物浦，帶着優勢迎接下周三的次回合。 賓施馬美斯老懷安慰 賓施馬老懷安慰道：「有時我的語氣頗重，但都...
2021-04-10
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
電視廣播有限公司副主席、執行董事及集團行政總裁李寶安，縱橫本港電視界多年，昨日傳出正準備在TVB的5月26日股東會後退休。消息人士指，今次是年屆65歲的李寶安主動提出退休安排，為他在電視廣播的工作劃上...
2021-04-10
從前，弄堂是個小世界。那時候鄰居和睦，大人們時常互通有無，A家做了點好菜，常常也會在B家飯桌上出現，等B家把碗還回去的時候，A家的飯桌上也添了B家師母的廚藝。家家知根知底，有事跟鄰居商量，家人有爭執，鄰居會來排解。有客人來了，主人不在，鄰居會代為招呼。於是都不太講究私穩，誰有腳癬誰生痔瘡都有鄰居關心送藥，哪家女孩子初經乍現不知所措，鄰家過了更年期的大媽見狀，二話不說摸回家，翻箱倒櫃，一眨眼就找出兩條塵封的月經帶回來幫忙。 弄堂也是孩子們的樂園，夏天鬥蟋蟀，冬天打雪仗，翻香煙牌子，打玻璃彈子，踢毽子，橡皮筋，單腳跳着踢螺螄殼串，在地上粉筆劃的格子裏「造房子」，下象棋下跳棋下陸...
2021-04-10
騎師史卓豐已經接受邀請，策騎日本代表馬「神業」出戰月底舉行的富衛保險女皇盃。至於預期是今賽熱門的「謀勇兼備」，則沿用日本騎師松山弘平。由於松山弘平在女皇盃賽前的周末在日本停賽，所以他暫定會在下周末抵港，提早為今賽作好準備。 另外，「唯獨愛你」將會交由何澤堯主轡，而「耀滿瓶」屆時之配搭，則留待下周中公布。 馬場浮世繪
2021-04-10