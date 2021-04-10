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廖啟智安息禮本月20日舉行

2021-04-10 列印
■廖啟智上月底不敵癌魔病逝。
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　　兩奪香港金像男配角獎的廖啟智（智叔）於上月28日不敵胃癌病逝，智叔的遺孀陳敏兒昨日與長子文哲、二子文信聯名發出訃告，透露將於本月20日下午假聖安德烈堂為智叔舉行安息禮，鑑於疫情仍未受控，智叔的家屬不安排公祭，屆時將同步進行網上直播，同時設有紀念網頁讓各界發文悼念智叔，所有帛金將以智叔名義捐贈作慈善用途，並為支持環保懇辭花籃。

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