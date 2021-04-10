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「P牌」陳嘉倩荒失失破柱

2021-04-10 列印
■嘉倩BB撞車後嚇到花容失色！
■嘉倩BB座駕及鐵欄損毀。
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　　陳嘉倩早前參與錄影ViuTV節目《學神出沒注意》，體驗各類車種考試及課程，由「女神」變成「學神」的嘉倩BB，座駕掛上「P牌」登場，她坦言只揸過三次車出街，夾埋唔夠一個鐘！

　　節目組為她安排連串駕駛技術大考驗，包括由荃灣駛去屯門、挑戰港島著名遊車河路線以及戶外室內停車場泊車，過程歷盡驚險，經驗尚淺又有少少慌張的嘉倩BB竟搞亂指揮燈和水撥，更於室內停車場一時分心撞爛鐵柱，眼見搞到「破柱」嚇到花容失色，幸只車身毀壞人冇事！節目組急為她安排補鐘，急救駕駛技術！

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