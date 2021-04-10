「P牌」陳嘉倩荒失失破柱

從前，弄堂是個小世界。那時候鄰居和睦，大人們時常互通有無，A家做了點好菜，常常也會在B家飯桌上出現，等B家把碗還回去的時候，A家的飯桌上也添了B家師母的廚藝。家家知根知底，有事跟鄰居商量，家人有爭執，鄰居會來排解。有客人來了，主人不在，鄰居會代為招呼。於是都不太講究私穩，誰有腳癬誰生痔瘡都有鄰居關心送藥，哪家女孩子初經乍現不知所措，鄰家過了更年期的大媽見狀，二話不說摸回家，翻箱倒櫃，一眨眼就找出兩條塵封的月經帶回來幫忙。 弄堂也是孩子們的樂園，夏天鬥蟋蟀，冬天打雪仗，翻香煙牌子，打玻璃彈子，踢毽子，橡皮筋，單腳跳着踢螺螄殼串，在地上粉筆劃的格子裏「造房子」，下象棋下跳棋下陸...

2021-04-10