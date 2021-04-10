﻿余詠珊擬於本月底辭職 TVB副主席李寶安 主動提出5月退休

電視廣播有限公司副主席、執行董事及集團行政總裁李寶安，縱橫本港電視界多年，昨日傳出正準備在TVB的5月26日股東會後退休。消息人士指，今次是年屆65歲的李寶安主動提出退休安排，為他在電視廣播的工作劃上完美句號。另有消息指，無線助理總經理余詠珊將於本月底辭職。



電視廣播大股東、華人文化集團創辦人黎瑞剛日前接受《星島日報》專訪時，公開表達非常不滿無線存在五大缺失，急須改革。外界隨之傳出TVB董事局要求李寶安「提早退休」，李寶安回應有關傳言時曾直指屬「假新聞」。據悉，李寶安將會退休，今次決定是由他主動提出。



協助過渡 功成身退



擁會計師資格的李寶安在77年至87年，曾於國際會計師事務所的香港、洛杉磯及上海事務所任職，92年至96年，李寶安出任亞洲電視董事及行政總裁，期間協助老闆林百欣令亞視轉虧為盈。88年至07年初，李寶安曾出任於香港及海外從事房產、酒店、傳媒、娛樂及零售業務之上市機構執行董事，在07年初加入TVB出任財務及行政總經理，09年獲晉升為集團總經理。TVB前主席陳國強離任後，李寶安獲晉升為副主席，協助過渡工作，他主動提出退休，相信亦標誌着無線進入新時代。



曾志偉早前獲邀擔任無線副總經理，接掌音樂及綜藝節目事務，被指大權旁落的無線助理總經理余詠珊曾表示不會辭職，但繼其夫、星夢前CEO何哲圖於2月離任後，余詠珊昨日接受傳媒訪問時表示，她擬於本月底請辭。



薛家燕呻好劇本難求



另外，黎瑞剛日前直指TVB「迷失10年」，薛家燕前晚主持電台節目時表示，認同部份內容，她說：「公司的確要改革，例如《流行經典50年》的音響要改進，很多歌手拎起支咪已經有不同感覺，很開心公司知道設備要改進。」談到汪明荃指TVB充斥山頭主義，家燕姐說：「阿姐這樣說也有她的道理，很多公司也有這種問題，只是看嚴重程度，藝人也不應該分黨分派，只要做好本份。」



她又指不少藝員拍劇工時長，望TVB增加休息時間，而幕後人才流失問題也要注意，尤其是好劇本難求，應該加薪留人才！



對於汪明荃指TVB欠缺新面孔，劇集及綜藝節目欠新意，家燕姐認為曾志偉回巢正是要加強新人訓練，方向正確，「劇集我也有看少少，有些劇也好好，但不可以說套套精，反而是安排劇集出街要注意，有時兩線劇集都是同一班演員，我作為觀眾也會混淆，要檢討一下。」