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﻿ViuTV《口罩小姐》改時段 正面硬撼TVB《開心大綜藝》

2021-04-10 列印
■ViuTV的《口罩小姐選舉》將在明晚舉行。
■TVB新綜藝節目《開心大綜藝》明晚首播。
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　　ViuTV創新猷舉辦的《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》將於明晚直播，有指全力改革綜藝節目的無線（TVB）當晚出招對撼，安排全新直播節目《開心大綜藝》於當晚8時半播映。

　　原定節目表所見，ViuTV的《口罩小姐選舉》原本安排在星期日晚上8時正至9時半播映，比無線的《開心大綜藝》早半小時開始，但昨日的最新版本則顯示，《口罩小姐選舉》現場直播時間改為晚上8時半至10時，與《開心大綜藝》同時開始現場直播，正面對陣搶收視！
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