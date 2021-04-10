﻿李佳芯：「愛」係要做出嚟

有指無線（TVB）安排李佳芯主演的劇集《智能愛人》提早播出，是鋪排她爭視后獎。李佳芯昨日與Ben（趙祥誠）及朱潔儀等出席慈善畫展揭幕活動時稱，只知新劇本月在收費頻道播出，認為有機會獲提名視后，但不知能否得獎。李佳芯稱用個多月時間練書法，揀了一個「善」字捐給大會，問到可會與男友手牽手練字？她笑言：「我都想，人家鴛鴦戲水，我就鴛鴦寫字。」



記者問到如陳炳銓生日會送甚麼字給他？李佳芯說：「屆時再算（朋、友或愛字？）愛字不會經常講出口，係要做出嚟！」她隨即澄清是指「愛」是要有行動。《全民造星III》冠軍Ben則透露，擬自資製作快歌，「有機會的話會找林二汶擔任監製。（投資額？）要看題材和道具，（無上限？）也不是，哈哈！」