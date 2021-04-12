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變「阿婆殺手」被圍索合照 ﻿黎諾懿康華﻿﻿落區向長者送暖﻿

2021-04-12 列印
■諾懿和康華昨晨向長者派發大米、豉油、消毒搓手液等物資。
■一班婆婆見到諾懿都好開心！
變「阿婆殺手」被圍索合照 ﻿黎諾懿康華﻿﻿落區向長者送暖﻿
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　　黎諾懿與康華昨晨應慈善組織「有艇搭」邀請，跟一眾義工到粉嶺向250名低收入長者派發物資。雖然全程戴口罩，但形象入屋的兩人仍被認出，老友記們還紛紛索合照，令諾懿瞬間成為「阿婆殺手」！

撰文：賈呂晨

　　黎諾懿的寶貝仔黎峰睿前日4歲生日，雖然昨日要出席囝囝的慶生派對，但熱心公益的諾懿仍答允出席昨晨舉行的送暖活動。過去出錢又出力他都非常「熟手」地派米，其間還被不少老人家認出，諾懿亦來者不拒，跟婆婆們逐一合照兼送上祝福：「身體健康，開開心心！」冧到一班婆婆笑逐顏開。

　　至於一直照顧年邁患病父母的康華，也特別關注有需要的長者，首次親身派物資的她，事後直言打算下次自掏銀包，買藥油及其他食物給老人家，「我最開心係聽到長者話咁多嘢拎，我覺得下次可以準備啲袋同多啲家庭用品畀佢哋。」

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