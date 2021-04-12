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趙婷奪導演工會最佳導演獎　《浪跡天地》成奧斯卡大熱

2021-04-12 列印
■趙婷（圖右下）成導演工會首位有色人種最佳導演。
■《藍調天后》先贏「英國奧斯卡」兩個技術獎。
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　　華裔導演趙婷憑《浪跡天地》昨奪得第73屆美國導演工會頒獎禮（DGAA）最佳劇情片導演，成為首位有色人種奪獎，以及繼2008年《拆彈雄心》Kathryn Bigelow後第二位女導演獲此獎，令她問鼎奧斯卡最佳導演呼聲更高，趙婷獲獎後逐一感謝對手。

　　劇集方面，《后翼棄兵》導演Scott Frank就獲頒最佳迷你劇集/電視電影導演，最佳喜劇劇集導演是《謎飛空姐》Susanna Fogel、《暗戰》的Lesli Linka Glatter成最佳劇情劇集導演得主。

　　此外，有「英國奧斯卡」之稱的英國藝術及電影學院獎（BAFTA）一連兩日舉行，香港時間昨日凌晨率先頒發技術獎，《藍調天后》先拔頭籌贏兩獎，分別是最佳服裝設計、化妝及髮型設計。《TENET天能》獲頒最佳視覺效果。

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