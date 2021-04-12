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城城自爆靠賽車釋放拍戲壓力

2021-04-12 列印
■喜歡賽車的城城，自言家中有一套虛擬遊戲賽車設備。
■陳蕊蕊沒有留意舊愛金剛近況。
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　　郭富城昨日出席電競賽車活動，他透露其慈善基金會也有參與此活動，城城自爆家中有一套虛擬遊戲賽車設備，可訓練自己熟習不同的賽道。問是否一家四口會家庭樂一齊打機？城城表示兩個女兒還小，怕她們沉迷，所以不分配時間給女兒打機。

　　城城又說：「因為拍戲很多時要投入沉重角色，很難從角色走出來，賽車運動可以將沉重角色的感覺釋放出來，幫我減壓。（去年無得賽車，用甚麼方法減壓？）多些帶小朋友出去玩。」

　　同場的陳蕊蕊被問到舊愛金剛，被女友爆入院接受切除肛門腫瘤手術？蕊蕊表示不知道，跟金剛已很久沒有聯絡，但希望他無事。

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