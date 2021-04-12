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梁朝偉《尚氣》造型曝光　被指似《功夫》裁縫佬

2021-04-12 列印
梁朝偉《尚氣》造型曝光　被指似《功夫》裁縫佬
■梁朝偉在《尚氣》的造型，由於手上帶鐵環，被笑似《功夫》中的裁縫佬（圖）。網上圖片
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　　漫威新作《尚氣與十環幫傳奇》因《黑寡婦》延期上映，日前宣佈延至9月3日在北美開畫。由梁朝偉、楊紫瓊、陳法拉、劉思慕等主演的《尚氣》開拍以來一直將戲中角色造型保密，近日有網民發現電影推出的figure公仔，公開了角色名字及造型，除了有劉思慕飾演主角尚氣外，梁朝偉早前被傳飾演奸角滿大人，如今證實角色名為Wenwu（文武），而張夢兒飾演的Xialing，還有Death Dealer的造型亦曝光，但Death Dealer一角暫未知由誰人演出。

　　近日再有梁朝偉飾演的Wenwu的角色介紹，他是尚氣的父親，手帶鐵環，網友笑他似《功夫》中識洪家鐵線拳的裁縫佬。

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