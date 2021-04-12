TVB《開心大綜藝》 驚現ViuTV姜濤 曾志偉：沒太大收視壓力 王祖藍技癢扮「藍太」

曾志偉擔任無線（TVB）副總經理後銳意革新，早前宣佈推出多個綜藝節目，重頭節目《開心大綜藝》昨晚直播，ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》聞風改時段正面對撼！



曾志偉昨日帶領TVB重頭綜藝節目《開心大綜藝》眾主持方力申、伍詠薇及農夫等，昨午進行拜神儀式。談到首播與ViuTV的《最後一屆口罩小姐選舉》對陣搶收視，問曾志偉可有信心取勝？他笑言：「其實沒想過贏輸，這是長壽節目，香港需要通告式節目，說給大家知近幾天有甚麽事發生，有甚麼演唱會舉行、有哪位歌星會來港等，香港沒有一個真正綜藝節目。」



「口碑最重要」



曾志偉被問剛返無線是否想收視贏對方？他說：「從來沒有太大的收視壓力，我一直有留意對方收視最高只有4點，我們收視最高有20幾30點，追上來要很長時間，我覺得口碑最重要，怎樣能夠恢復觀眾對TVB節目有信心、有口碑是最重要。」志偉認為要比收視的話，無線的J2台跟ViuTV才是計收視，但翡翠台無需要，他認為ViuTV走偏門路線，但否認不放對方在眼內。



自爆借「姜」食檸檬



講到新節目中有扮嘢環節，問到會否避免再扮ViuTV藝人姜濤惹起爭議？曾志偉指這是早前記者會表演環節，當晚播出街沒人說甚麼，事隔三日突然醞釀一件事出來，「我記得第一天到TVB上班便致電問魯庭暉（ViuTV董事總經理），姜濤可不可以借，我覺得有甚麼不可以呢，所以才會扮他，以前大家沒甚麼計較……（魯庭暉可有答應借用姜濤？）他說不可，遲些再傾，哈哈！」



大會昨日安排專車接載約200位觀眾入場欣賞《開心大綜藝》，入場前進行防疫消毒措施。節目甫開始是藝人唱歌跳舞，其後扮突發舉行記者會，拿曾志偉和王祖藍的身高開玩笑，在大熒幕播出姜濤的照片，化身「無線特別堆填區行政長官藍太」的王祖藍說：「唔好意思，我哋今次無請MIRROR，出咗少少ERROR。」事後問他可擔心再被指抽水？王祖藍稱：「今次亦有提到MIRROR、ERROR，總之就是非常歡迎、非常開放！」



「浩南」鄭伊琪《口罩小姐》摘冠



TVB大股東黎瑞剛日前指TVB有五大缺失急需改革，曾志偉昨日笑言聘用他已屬「老化」，他坦言始終會有退下的一日，希望用兩三年時間培養更多年輕接班人。對於被指大權旁落的高層余詠珊擬辭職及TVB副主席李寶安被傳將於5月退休，志偉以均屬傳言未有置評。



另外，ViuTV昨晚舉行《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》，最後由大熱門「浩南」鄭伊琪奪冠，兼奪「服裝與口罩搭配獎」成為雙料冠軍！亞軍則是現年33歲的「阿姨」徐蒨寧；季軍則是「細細粒」馮寶欣。