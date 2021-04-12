被踢爆好相與假面具 田中美奈實激走經理人

現年34歲的日本前主播田中美奈實身材出眾，轉走性感「露」線推出寫真集大賣，轉型做演員及節目主持的她，主持的節目《心機女》亦有在J2台播出。



田中近日被日媒爆料指，當主播和拍劇時對製作人員很好，但對事務所人員卻是另一副面孔，7年之內就激走5位經理人！據《女性SEVEN》報道指，田中去年簽約FLaMme事務所即獲器重，獲有名經理人安排她的事務，但該經理人早前已辭職，據悉原因是田中甚為「難服侍」，稍有不滿就整天對經理人黑面，田中無定向行蹤亦曾令經理人白行多次；當放假購物時，田中更要經理人隨傳隨到做「阿四」！事務所承認該名經理人已離職，但是以家事為由辭職。 圖：網上圖片