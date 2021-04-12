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突剪短秀髮亮相尾場 松井珠理奈淚灑畢業騷

2021-04-12 列印
■珠理奈在最後一場畢業騷感動落淚。
■珠理奈邀得摔角手上台助興。
■珠理奈重溫做「一姐」滋味。
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　　AKB48師妹組合SKE48主將松井珠理奈，去年2月宣佈畢業離隊，因受疫情影響，一拖再拖下，昨日終在名古屋舉行日夜兩場畢業騷。珠理奈與隊友共唱出近30首歌曲，已畢業離隊的舊將紛現身撐珠理奈，當中包括曾患乳癌的矢方美紀，與珠理奈合唱《沒出息的太陽》！珠理奈在夜場舉行前剪短秀髮，以新Look登場，她亦被隊友和Fans感動至淚流披面！

　　曾在《豆腐摔角》扮演摔角手的珠理奈，昨日邀得四位摔角手上台助興，炒熱全場氣氛！現年24歲的珠理奈早在11歲加入SKE，其後成為48家族主將之一，攀上人氣總選「一姐」寶座，但她曾因情緒不穩，在大前年一度停工！圖：網上圖片
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