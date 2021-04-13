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佗B余香凝泳裝晒巨肚

2021-04-13 列印
■余香凝的巨肚甚矚目！
■余香凝上年4月曾分享泳照。
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　　現年27歲的余香凝預產期為今年夏季，伊人昨於社交網分享泳裝晒巨肚靚相，透露和老公到酒店過Babymoon，爭取時間享受「二人世界」！余香凝的巨肚甚矚目，有網友估計似是懷孖胎！

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