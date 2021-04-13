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華仔祖兒拉隊唱好《總是有愛》

2021-04-13 列印
■華仔高歌支持抗疫題材港片。
■祖兒的歌聲獲盧冠廷讚賞。
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　　群星合作的抗疫題材港片《總是有愛在隔離》主題曲《如果心裏是愛》，由劉德華、張學友、李克勤、容祖兒和草蜢等歌手參與演唱。祖兒首次跟負責作曲的盧冠廷合作份外興奮，並高興獲對方讚賞歌聲；連詩雅和鄭融在錄音室巧遇偶像劉德華，不忘把握機會合照留念！

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