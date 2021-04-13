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《是但》攞冠軍 Eason拍片多謝《勁歌》

2021-04-13 列印
■Eason在短片中表示：「我會繼續唱多啲好歌。」
■張敬軒等歌手在首集《勁歌》獻唱。
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　　無線新版《勁歌金曲》前晚播出第一集，憑《是但求其愛》登上「勁歌金榜」榜首的陳奕迅（Eason）專誠錄下片段「現身」。Eason在短片中表示：「好多謝『勁歌金榜』對《是但求其愛》這首歌的肯定，多謝你哋，我會繼續唱多啲好歌。」

　　新版《勁歌》有多項新環節，主持人換上郭偉亮（Eric kwok）、糖妹及涂毓麟，首集邀得張敬軒、衛蘭、JW、馮允謙和林奕匡等多位歌手參與，還有20多位歌手做「音樂選民」，場面較改革前熱鬧！



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