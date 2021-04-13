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TVB宣佈李寶安下月底退休

2021-04-13 列印
■李寶安將於下月退休後轉任TVB顧問。資料圖片
■李佳芯玩睡衣派對宣傳新劇《愛美麗狂想曲》。
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　　電視廣播（TVB、無線）主席許濤昨向員工發出內部通告，宣佈執行副主席兼集團行政總裁李寶安通知公司自己已年屆65歲，將於5月26日的股東周年大會後退休。TVB建議與李寶安稍後簽訂固定期限顧問協議，確保有序及順利交接，以及續為TVB提供策略及專業意見；集團行政總裁一職會暫時懸空，將在公司內外尋找合適人選出任。

　　兩位TVB視后李佳芯（Ali）及蔡思貝昨日出席宣傳活動時，均表示無意自薦任高層，但趁機反映訴求，Ali希望電視城能遷往巿區，方便往來交通及能有多點休息時間；蔡思貝則望能增加單車泊位。

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