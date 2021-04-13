撇甩黐身保錡約四眼男行街 34E張沛樂貼頭胸壓姣味濃

擁34E驕人身材的張沛樂（沙律）是不少巴打心目中的女神，前年跟拍拖3年多的林耀聲分手後，至今年1月才與ViuTV節目《全民造星》出身的ERROR成員吳保錡爆出戀情，雖然當時正印踢爆男方一腳踏兩船，但二人懶理繼續高調放閃，沙律更指停工「自雪」的男友好黐身。日前下午，《頭條日報》記者發現正忙拍新片《#PTGF出租女友》的沙律與四眼男現身銅鑼灣，唔知兩人咩關係，但見女方同男方一齊睇電話畫面時黐到好埋頭貼頭，沙律更施展「胸壓」冧功，唔知爛口保錡睇到啲相會否嬲到爆晒粗呢？採訪：梁志明



ERROR成員吳保錡早前被連環爆背女友偷食，其後因被網友寸同張沛樂拍拖是「呃蝦條」，隨即令他扯火於直播中狂爆粗鬧網民，搞到形象破晒產，宣佈停工「自雪」力保ERROR兄弟。被男友拖累致形象受損的沙律，好在最近都慢慢接番Job，除了預告今年多拍劇及出寫真集外，早前又為港產片《#PTGF出租女友》開工。日前見到拍完戲收工的沙律撇甩「多了時間陪佢」、「好鍾意黐住佢」的保錡，相約一名年約30到尾的西裝四眼男去銅鑼灣行街。



愈哄愈埋



當日下午4時許，身穿黑Tee、黑外套及牛仔褲的沙律孭住個大背囊，企喺人來人往的百德新街行人路中央。未知是否正在搵路呢？她篤完一輪手機再抬頭，一邊𢱑頭一邊四圍張望，同行的四眼男即手指指、講兩句，但沙律就好Cool冇乜反應。之後兩人走入另一條街，初時仍保持距離，見到街上冇乜人即放下戒心，四眼男接過女方的手機，便哄到極埋同沙律一齊研究Mon中嘅嘢，而名花有主的沙律冇縮之餘，仲毫不避忌地主動出擊，將上身再向前傾，與四眼男頭貼頭都不特止，一雙「35E導彈」更順勢壓落對方手臂，直到目及到途人經過，沙律先挨返後避嫌。及後，兩人好心急咁步行去皇室堡，原來兩人只係借廁所；如廁後，沙律跟四眼男再行去希慎廣場並搭電梯上樓。