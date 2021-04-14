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東周投資會 (2021-04-14)

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Netflix邀名導拍真人版《高達》

2021-04-14 列印
■高達驚喜亮相《挑戰者1號》。
■當年的脹爆版馬沙，甚趕客。
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　　傳奇影業在2018年曾宣佈與日昇動畫合作製作真人版《機動戰士 高達》，同年高達驚喜現身荷里活電影《挑戰者1號》。Netflix前日宣佈投資及買下版權，該作會由《金剛：骷髏島》名導Jordan Vogt-Roberts執導，但具體劇情未明。《高達》在97年曾以真人演出電子遊戲，當中的脹爆馬沙盡毀原作經典型男形象，網民紛盼不要重蹈覆轍！圖：網上圖片

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