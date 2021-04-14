《造星III》發掘演音樂劇才華 ﻿葉巧琳﻿﻿望跟歌手雙線發展﻿

葉巧琳（Mischa）參加《全民造星III》時被發掘演出音樂劇才華，比賽後果然機會不斷，「媽媽」梁祖堯率先搵她8月跟參賽者Manson（張進翹），以及Serrini等演出音樂劇《孿孿成人禮》，不久再獲邀演出本周五（16日）開始公演的《我們的音樂劇Reimagined》，雖然是以演唱會形式，但已令Mischa很珍惜機會，她更希望未來歌手及音樂劇雙線發展。 撰文：杜淑霞



攝影：譚壹致 髮型：Milk Chan @ Xenter 化妝：Cyrus Lee



服裝：Martine Rose、Helmut Lang @farfetch



Mischa認為《造星III》是好豐富及精采的過程，而且賺到不少機會，「無論工作上面多咗人搵我去拍嘢，賺得最多係多咗人認識，同埋畀我爭取到做音樂劇機會，如果唔係《造星》自己有得選擇去唱音樂劇嘅歌，未必大家可以知道Mischa可以唱呢類型歌，所以有咁嘅工作機會。」



Mischa坦言因《造星III》令中間人向音樂劇《我們》的策劃及音樂總監高世章提議用她，「我𦧲飯應㗎！我唔睇錢㗎！我free都肯做㗎！（當學嘢都抵？）係㗎！佢哋全部cast都咁有經驗，我相信喺佢哋身上會學到好多嘢，我唔會去浪費咁樣嘅機會。」她坦承正式排練發覺好有難度，因大部份音樂劇都未有機會睇，歌曲亦沒有聽過，加上要唱廣東話，但她仍會努力去演繹每首作品，「因為高世章重新編過歌，亦都覺得佢搵我係一個賭注嚟，佢好大膽搵我，我咁green佢哋真係覺得我做得嚟？！所以喺演繹時，我嘅心態係要對得住佢哋囉！對得住佢哋信任，我要做好自己本份去演繹咁多大師寫嘅作品。」



演出完《我們》再演出《孿孿》後，Mischa最希望能夠keep住有機會演出音樂劇，「我好希望4月呢個打另一道門，8月又會打開另一道門，係好好嘅投資，所以一定要做得好囉！得㗎喎！就會再多啲機會畀我，因為我真係好鍾意音樂劇，希望我繼續行嘅路，同埋兩邊兼顧到，我未同公司講㗎！但內心好想咁樣發展落去，我始終覺得呢樣係最想做嘅嘢，唔好埋沒咗佢，既然有人睇到嘅時候，就更加應該保留呢樣嘢，如果真係可以兩邊兼顧，人生就好完美啦！」



