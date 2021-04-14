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東周投資會 (2021-04-14)

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徐睿知爆醜聞　缺席記招避風頭

2021-04-14 列印
■徐睿知否認連串負面傳言。 資料圖片
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　　韓星徐睿知近日被爆與金正賢拍拖時如「控制狂」，不准男友與女星拖手和拍親密戲。徐睿知原定昨日出席新片記招，她要求不可提及金正賢遭拒後，疑為避風頭臨陣缺席。

　　徐睿知亦被指初中時涉欺凌同學，更有指她在小六時已開始出手打同學！有關徐睿知曾整容及偽造學歷等傳言愈傳愈多，有網民重提她曾在節目《認識哥哥》自爆兒時在山邊拍照時，沒提醒姊姊致姊姊跌落山坡，當時她竟問「姊姊你死了嗎？」

　　事務所昨晚代徐睿知否認拍拖時要控制金正賢、校園欺凌及偽造學歷等傳言，更指金亦曾要求她不可拍吻戲；亦沒想過金會公開戀人間的私人對話。

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