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東周投資會 (2021-04-14)

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柯震東拒認新戀情

2021-04-14 列印
■柯震東被指力追愷愷。
■愷愷是庾澄慶的外甥女。
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　　曾在2014年在北京因吸毒被拘留的台灣藝人柯震東，近日爆出力追恩師庾澄慶的外甥女「愷愷」。柯震東和愷愷被指均在同一健身室做Gym，男方被指頻到該健身室爭取時間見女方，但柯追女仔的方式卻很「幼稚」，竟是以小朋友欺侮方式接近女方，愷愷更曾分享柯和友人亂扒她的秀髮的情況！緋聞爆出後，柯震東透過經理人指與愷愷只是認識10年的朋友。

圖：網上圖片

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