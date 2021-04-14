柯震東拒認新戀情

曾在2014年在北京因吸毒被拘留的台灣藝人柯震東，近日爆出力追恩師庾澄慶的外甥女「愷愷」。柯震東和愷愷被指均在同一健身室做Gym，男方被指頻到該健身室爭取時間見女方，但柯追女仔的方式卻很「幼稚」，竟是以小朋友欺侮方式接近女方，愷愷更曾分享柯和友人亂扒她的秀髮的情況！緋聞爆出後，柯震東透過經理人指與愷愷只是認識10年的朋友。



圖：網上圖片



