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東周投資會 (2021-04-14)

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壓力爆煲 花姐勸睇心理醫生 AK失控噴淚：唔想認自己有病

2021-04-14 列印
■訪問當日AK甫開始已不似平日活潑，大部份時間更是講到眼濕濕，睇見都令人心痛。
■講到第一年上夢想的叱咤舞台，令AK忍不住喊出來。
■AK未能奪得《叱咤》生力軍獎，失望下木無表情，被外界指黑面冇風度狂插。
■AK坦承《黑之呼吸》是頒獎禮後有感而發之作。
■出道以來， AK深得「生粉」（粉絲專屬名稱）支持。
■AK去年奪得《新城勁爆頒獎禮2020- 勁爆新人》。
■AK坦承入行以來，不斷給自己壓力，令情緒出現問題。
■去年AK推出隊友Ian作曲的《蝸牛》，更出兩人合唱版。
■連花姐也很擔心AK情緒問題，一度叫他去睇心理醫生。
■AK在情緒唔好時，會瘋狂練結他到零晨時份。
■AK跟隊友Jer和Anson Lo分別出solo歌，齊爭新人獎。
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        做藝人難，做偶像更難！18年憑《全民造星》出道爆紅的MIRROR，短短兩年多萬千寵愛的同時，亦承受非一般壓力。成員Anson Kong（江𤒹生）去年開始出solo歌，雖然成績不俗，但最終年尾頒獎禮未能奪得恨攞多時的《叱咤》生力軍獎，失望之下木無表情的AK，被外界指黑面冇風度狂插。早前他推出新歌《黑之呼吸》接受《頭條》訪問，重提事件突然壓力爆煲流下男兒淚，他承認怕家人擔心而情緒低落，試過鎖自己在廁所幾個鐘，花姐曾勸他睇心理醫生，但他不想承認自己有病，亦想專心應付演唱會等排山倒海工作。不過他承諾會以健康的Anson走落好，希望可以快啲見番活潑開朗的AK啦！

撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致

造型：PIPA Creative

髮型：Denny [email protected] Private i salon

化妝：Rainbow [email protected] makeup centre

服裝：Maison Margiela 、Giuseppe Zanotti

場地：VS MEDIA

        AK坦承創作新歌《黑之呼吸》，確實跟叱咤頒獎禮當晚事件有關，「嗰日我有做得唔好地方，我冇去首先恭喜我隊友，太過沉醉喺自己個黑色世界入面，呢個係我需要改善嘅地方，《黑之呼吸》有講到呢件事，如何去處理自己嘅情緒，就係唔好傷害到別人先，我覺得我冇傷害到兩個兄弟，反而我傷害咗自己啫！呢個係我喺呢個頒獎禮上咗好大嘅一課，對我點樣面對自己情緒。」

  提到對《叱咤》的情意結，AK竟然講到喊︰「我哋11月出道，隔咗兩個月開演唱會跟住上《叱咤》，我好記得去完《叱咤》會有個會章同埋場刊，我哋第一次去只係喺個台度行出嚟，唔叫參與過，但大家好開心，自己都有份，我仲好記得返到屋企落妝未沖涼，坐喺廁所望住個章望咗10幾分鐘，終於去到啦！（喊）等咗咁多年終於去到，嗰陣時好開心。」原來AK並非單為個人榮譽，他眼濕濕話：「我好想為屋企人攞一次獎，覺得上年係最有機會，比起《全民造星》好似更加大機會，對自己期望好大，當冇嘅時候失落會好大，我嗰陣時個腦淨係諗住阿爸阿媽，我冇因為嗰啲輿論唔開心，反而去反省自己，內心好想為屋企人攞啲honour，原來我嗰日做嘅反應，反而傷害到我嘅屋企人，因為我啲屋企人會好擔心我。」

唔識消化情緒

  AK認為新人獎一世人只得一次，對獎項的渴望和野心，一直是他進步的原動力，因自知天份不及其他人，更承認過程給了自己不少壓力，「做得未夠好，點樣可以做得再好啲，一路形成呢種壓力，內心有呢啲情緒，唔知道點樣消化，特別入行後，呢一行忽然間唔係好容許藝人有情緒抒發，（眼濕濕）藝人就應該係廿四小時都positive，好攰㗎喎！藝人都會有收工時候，我哋出個post，打嘅嘢唔開心少少又會影響到好多人，開始會慢慢收埋自己情緒，有啲唔好嘅情緒都唔敢同人講，唔敢同屋企人講，最down嘅時候開始負面，又知道自己唔可以咁樣喎！開始搵其他嘢去做，瘋狂咁樣練嘢，但練嘢知道好多嘢唔夠，又畀咗好多壓力自己，呢個係一個好差嘅循環嚟。」

  AK的情緒問題連花姐也替他擔心，「上年年尾到今年年頭，花姐都有叫我睇醫生，因為有段時間我唔敢面對屋企人，成日坐喺廁所度坐幾個鐘唔敢出嚟，我同花姐講呢件事，佢話應該要去睇吓醫生。（有冇睇？）暫時未，因為我唔想承認自己係有病，我覺得可以解決得到，又準備開騷比較忙，冇乜時間去處理呢啲嘢，我OK嘅，我會以一個健康嘅Anson走落去。上年係學習點樣去釋放自己壓力好重要一年，其實經歷過1月1號同埋呢幾個月之後，我自己係好咗嘅，亦都搵到個方法去令自己舒服啲，唔好畀咁大壓力自己。」
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