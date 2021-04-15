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73歲尹汝貞赴美出席奧斯卡 兒子憂遇反亞裔襲擊籲聘保鏢

2021-04-15 列印
■尹汝貞前日已赴美，準備出席26日的奧斯卡頒獎禮。
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　　講述韓國移民到美國落地生根的韓美電影《農情家園》，獲今屆奧斯卡六項提名，韓國73歲女星尹汝貞入圍女配角獎，成為首位在奧斯卡獲得提名的韓國演員，而《農》片的女主角韓藝璃亦獲邀與尹汝貞一同出席典禮，其所屬的Hook事務所透露尹汝貞已於前日出發到洛杉磯。

　　尹汝貞日前接受《福布斯》訪問時，提到兩位兒子均是美籍韓裔，現居於洛杉磯，由於美國近日發生多宗歧視及攻擊亞洲人的事件，她表示︰「兒子說『媽媽可能會在街上受傷，因為媽媽是老人，根本不知道會發生甚麼事，他們都正在針對老人』，他更叫我請保鏢。」

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