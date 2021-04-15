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偉仔驚喜現身《地下情》放映會

2021-04-15 列印
■偉仔突現身，令粉絲好驚喜。
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　　向來低調的梁朝偉日前突現身關錦鵬執導的舊作《地下情》放映會，令全場驚喜。第45屆香港國際電影節前晚圓滿落幕，由於關錦鵬未能出席放映會，有份參演《地》片的偉仔應邀到場支持，偉仔的影迷會在微博分享片段，片中的偉仔簡短分享感受，他說因關錦鵬導演有事不能來，所以叫了他來，他稱當時上映看過之後就一直沒再看過，多謝香港國際電影節令他與大家有機會重溫這部電影。

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