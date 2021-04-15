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Coffee晒凸腩自嘲肚皮鬆晒

2021-04-15 列印
■Coffee勸大家勿過份重視體重。
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　　林芊妤（Coffee）本月初透露第二胎不幸流產，正休養身子的她前晚分享肚凸凸的相片，自爆有baby，她留言：「Food baby！！！現在肚裏全是剛吃進去的晚餐，14天的月子餐每天都很豐盛。我發現尤其生完小孩後，因為肚皮鬆了些，吃飽飯肚子都可以脹更大。」Coffee鼓勵女士們別難為自己，肚脹是很正常，食物也需要些位置，每天不停上磅磅重，那幾磅的差距只是食物和水的重量而已，不代表就是肥了或瘦了。

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