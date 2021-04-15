拍拖年半翟威廉肯用避孕套 麥貝夷被食完唱 喊爆拒認「炮友」

35歲麥貝夷（Karene）被「賤男」舊愛視為「炮友」伴侶，矛頭直指翟威廉。Karene跟男方拍拖年幾，男方唔認愛兼唱通街『其實一直係被佢（女方）纏擾住…』，麥貝夷hurt到終日喪喊要睇精神科醫生，及在社交網站發文割席，換嚟唔知內情嘅網民用粗口大罵Karene自作多情，麥貝夷接受本報訪問時情緒失控爆喊：「拍拖時佢好take care我，會照顧我感受，肯接受我要求戴避孕套㗎，我哋唔係炮友關係。」採訪：方騫平



受情傷兼遭連番打擊，麥貝夷傷心到要睇精神科醫生，靠藥物嚟穩定情緒。雖然Karene堅持唔開名亦不肯提供合照，但記者提到翟威廉名字她並冇否認，Karene接受訪問只為幫自己攞返個公道，她提到跟前度的相處模式，坦言兩人分過一次手之後翻撻，斷斷續續拍拖年半：「我哋係拍拖，唔係炮友關係，佢會同我食飯、睇戲，大家係有互動嘅，而我認知嘅『炮友』，只係得牀上運動，完事就冇下文。即使冇特定時間，但我好整潔，我會去佢屋企幫佢執拾，大概7至10日上去一次。（佢會唔會成日要求你留低陪佢？）咁次數唔算好密，因為我都有工作，唔係次次留低過夜，偶然有機會，可能情到濃時咪發生囉！」



承認自己好豬



Karene強調唔似一般女友咁黐身，她堅持各有空間：「我都35歲要專注事業，我好簡單開心就得，佢攰時我會同佢按摩，作為女友，佢做事我會支持佢。佢知我有過抑鬱症，都會幾take care我，我哋相處得幾開心，所以聽到唔止一個人同我講返，話佢周圍唱我纏擾佢，我真係好奇怪！原來咁叫纏擾。」除被前度唱纏住晒之外，Karene更發現對方有好多女，「我真係接受唔到，我真係好豬，呢件事對我好唔公平…」語畢，她忍不住爆喊，眼淚大滴大滴流下來：「我諗我運氣唔係好好，就算我幾努力都冇乜結果，其實我做錯啲咩啫？當日我公開個post，只不過為自己辯解，點解要畀網民插？不過，人哋傷害我，我唔會傷害返人，我唔想影響到佢事業，當我double豬好唔好！」



唔怕感染性病



對於陳庭欣為舊「兵仔」翟威廉講好話，指他一向形象正面，不過身邊就有好多女！對此，麥貝夷有口難言：「係呀…講得咁怪嘅？OK囉！翟威廉有佢私生活，每個人有佢選擇，其他人唔鍾意可以點？我本身都咁豬啦，何德何能去評論人？我只可以寫自己嘅故事。」既然前度咁濫交，問她怕唔怕被傳染性病？她即笑返：「我本身好安全，有安全措施呀！（你要求嘅？）梗係！女仔要保護自己。雖然我豬啫，但都有安全意識，我同佢講：『可唔可以（戴安全套）？』咁佢都願意配合去做…好彩咋，所以都安心！」



