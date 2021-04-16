myTV SUPER 5周年 myTV Gold 快樂Triple Up 特備節目《SUPER FIVE》笑爆登場

myTV SUPER迎接五周年大日子，昨特別舉行記者會，宣佈推出連番精彩節目，包括今日上架的myTV SUPER原創劇集《欺詐劇團》和五周年特備節目《SUPER FIVE》；即將出爐的《智能愛人》和《鬼上你架車》；以及火熱送上的中日韓劇集及綜藝節目。記者會出席藝員陣容鼎盛，包括李佳芯、馮盈盈、麥美恩、泰臣、簡淑兒、敖嘉年、蔣家旻、蕭正楠、方力申、蔡潔、鄭俊弘、黃婉曼、朱敏瀚、麥大力、菊梓喬、林穎彤，以及一眾管理層和幕後製作人。



myTV SUPER四月份原創節目有《欺詐劇團》，由鄭丹瑞聯同敖嘉年及蔣家旻主演的黑色幽默迷你劇，今日一口氣全套上架。下星期更有輕喜劇《智能愛人》，由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美恩、泰臣、C君和簡淑兒主演。而綜藝方面更有新鮮出爐的《SUPER FIVE》及正在熱播的《Testing Menu》，主持蕭正楠更在會上介紹myTV SUPER與國福尚品推出的Ready-to-eat「精緻版豬腳薑」。



五周年特備節目《SUPER FIVE》 5人合體笑爆嘴



馮盈盈、麥美恩及簡淑兒除了有份演出《智能愛人》外，亦會聯同《衝上雲霄大選》冠軍的麥大力以及「飛躍進步男藝員」的朱敏瀚主持五周年特備綜藝節目《SUPER FIVE》，一齊肩負不同任務完成挑戰，黃婉曼和泰臣更會擔任特別嘉賓！一連5集的《SUPER FIVE》，他們5位將施展渾身解數挑戰不同項目，當中涉獵範疇有動有靜，需要攀山涉水挑戰膽量，主題包括以熱血競賽形式的《大勝YEAH！》、化身寵物執事官的《得寵學院》、模擬經營實體店舖營運的《我們的期間限定店》、以實驗形式自編自導自演的《山寨藝術劇團》以及挑戰膽量的《週末野人》。



首集挑戰熱血競賽《大勝YEAH！》



首集《SUPER FIVE》主題《大勝YEAH！》5位主持將以熱血競賽形式進行一連多個團體遊戲，包括「閃避吧！衝擊波突襲！」、「賣魚勝！」、「神之配音組！」及「進擊的購物狂！」。其間考驗5位藝人的反應、創意、邏輯，在比賽中體現活力、體力及搞笑能力！麥美恩及簡淑兒因為將競賽注碼投放在麥大力身上，所以遊戲期間二人多次出手相助希望大力勝出，引致多場混戰！